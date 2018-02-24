مقتل طفل وإصابة آخر بانفجار لغم استهدف شاحنة في الزهاري بمديرية المخا

لقي طفل مصرعه وأُصيب شخص آخر اليوم السبت، بانفجار لغم في شاحنة تحمل صهريج مياه بقرية الزهاري في مديرية المخا، على ساحل البحر الأحمر (غربي اليمن).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن لغماً زرعه الحوثيون انفجر في الشاحنة التي كانت تمد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، مما أدى إلى إصابة سائق السيارة ومقتل أحد الأطفال واختفائه بسبب قوة ضغط الانفجار.

وأشار إلى أن الطفل كان راكباً في الشاحنة.

ويعيش أهالي الزهاري وسط هلع وخوف كبيرين من أزمة إنسانية، بسبب عدم توفر المياه، بعد أن فجر الحوثيون مشروع المياه التابع للمنطقة مع كامل معداته.

ووفق المصدر فإن عشرات الألغام زرعها الحوثيون في طرق وأحياء المنطقة، وقال «لا يكاد يوجد منزل بالزهاري إلا وبجانبه عدداً من الألغام المزروعة».

وناشد قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بسرعة نزول فرق لنزع الألغام من القرية للتخفيف من معاناتهم وإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه بالقرية.