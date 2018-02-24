مصدر: مقتل ثلاثة وإصابة آخرين في حادثين منفصلين بمحافظة تعز

قُتل مدنيان اثنان وأُصيب آخرين مساء اليوم السبت، جراء اشتباكات اندلعت بين مسلحين حول ملكية قطعة أرض بمديرية الشمايتين، جنوبي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من أبناء الزريقة وآخرين من أبناء أديم في الشمايتين، وأسفرت عن مقتل يوسف الزريقي وعبدالرحمن سعيد، وإصابة آخرين نُقلوا إلى مستشفى التربة.

في سياق منفصل، لقي طفل يدعى بشار طه (17 عاماً) مصرعه، برصاص قناص حوثي في منطقة الهراهر شرقي مدينة تعز، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

وعلى صعيد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المسنودة بمقاتلات التحالف العربي، شنت الأخيرة خمس غارات على مواقع وتعزيزات للحوثيين جوار مدرسة النجاح أسفل نقيل الصلو بمديرية الصلو جنوبي محافظة تعز.

كما شنت المقاتلات ثلاث غارات على تعزيزات الحوثيين في مناطق الشعب وجيشان وحيران، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتدمير ثلاث عربات (أطقم) ومدفع.