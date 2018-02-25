«النخبة الشبوانية» تمنع مرور وزير النقل ومحافظ شبوة من حاجز أمني تابع لها

منعت قوات «النخبة الشبوانية» المدعومة من الامارات، اليوم الأحد، وفد حكومي رفيع المستوى المرور من أحد الحواجز الأمنية التابعة لها، في مديرية حبان، جنوب شرق محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).

وقال مصدر في الوفد لـ«المصدر أونلاين»، إن قوات النخبة منعت وزير النقل صالح الجبواني ومحافظ المحافظة علي بن راشد الحارثي، وعدد من الوكلاء والقيادات الامنية بالمحافظة، من المرور إلى منطقة قنا، على ساحل البحر العربي.

وأشار إلى أن الوفد كان في طريقه إلى المنطقة لوضع حجر الأساس لميناء المنطقة.

وأضاف «الوزير الجبواني قد أعلن عقب وصوله لمدينة عتق نيته تدشين ميناء قنا، الذي أقرته الحكومة، إلا أنه تفاجأ هو ومحافظ المحافظة من منعهم المرور بمنطقة الرمضة بمديرية حبان».

وقال المصدر بأنه مع منع القوات مرور الوفد الحكومي، عاد الوزير والمحافظ إلى مدينة عتق، مركز المحافظة.

وأشار إلى أن الوزير الجبواني سيتجه إلى منفذ الوديعة شمال شرقي اليمن، المعبر الوحيد مع المملكة العربية السعودية، في مهمة عمل.