مقتل 4 من المقاومة بقصف جوي شنته طائرة دون طيار في محافظة البيضاء

قُتل 4 من عناصر المقاومة الموالية للقوات الحكومية، بقصف جوي شنته طائرة أميركية دون طيار في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، حسبما قال مصدر ميداني اليوم الأحد.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن غارتين شنتهما الطائرة المسيّرة على موقع للمقاومة بمنطقة بلاد الجوف بمديرية القريشية، مما أدى إلى مقتل 4 من عناصر المقاومة.

وأشار إلى أن القصف أدى إلى مقتل العناصر على الفور.

وسبق أن شنت الطائرات بدون طيار غارات عدة على مواقع للمقاومة في مواقع مختلفة بالمحافظة، مما أدى إلى مقتل عناصر من المقاومة.