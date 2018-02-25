خلال لقائه بسفير أنقرة.. «هادي» يشيد بالمساعدات التركية لليمن

أشاد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، بالمساعدات التركية لبلاده التي تشهد حربا منذ نحو ثلاثة أعوام.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، السفير التركي لدى اليمن، ليفنت إيلر، حسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية.

وثمّن هادي «مواقف تركيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في المحافل الدولية، والمساعدات التركية لبلاده الهادفة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب».

وأكّد الرئيس اليمني، في اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية مع تركيا.

من جانبه، قال السفير التركي، إن «اللقاء يأتي في إطار التعاون والتأكيد على موقف بلاده الداعم والثابت تجاه اليمن وتحقيق الاستقرار والسلام والأمن المنشود».

وأكّد على «دعم تركيا لليمن، عبر منظمة التعاون الإسلامي، ومختلف الهيئات والمؤسسات الإسلامية والدولية ذات الصلة، باعتبار اليمن دولة تستحق الاهتمام والدعم لتضطلع بمهامها الفاعلة والمعتادة».

وأعرب إيلر، عن خالص العزاء والمواساة باسمه والقيادة التركية، لعائلات ضحايا العمل الإرهابي الذي شهدته مدينة عدن، جنوبي اليمن، السبت، حسب المصدر نفسه.

وأمس، قُتل 6 أشخاص وأصيب 44 آخرون بينهم مدنيون، في تفجير سيارتين مفخختين أمام بوابة معسكر أمني في عدن.