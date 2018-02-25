مسؤول حكومي يدعو سكان عدن للتظاهر رفضاً لتواجد قوات «الحزام الأمني»

حث مسؤول حكومي بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، اليوم الأحد، سكان المدينة إلى الخروج في مظاهرات لرفض تواجد قوات الحزام الأمني، المدعومة من الإمارات.

ودعا مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي، في رسالة صوتية عبر برنامج المراسلة الفورية «واتس أب»، السكان بالتظاهر من أجل المطالبة بنقل مُعسكر اللواء الأول حزام أمني، الذي يقوده منير اليافعي أبو اليمامة، إلى خارج المديرية.

ووصف ما تقوم به قوات الحزام، بالأعمال الفوضوية.

وقال القيادي في المقاومة الشعبية، بأن القوات الأمنية تتدخل في صلاحياته بالمديرية، مشيراً إلى أنه لن يقبل في أداء مهامه إلا بصلاحيات كاملة.

ويأتي ذلك رداً على منع القوات الأمنية اليزيدي من الدخول إلى مقر المجلس المحلي بالمديرية، وطردها للموظفين من المقر الحكومي، وإغلاقه بالقوة.