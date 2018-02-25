مقاتلات التحالف تحلّق في سماء شبوة بعد معلومات عن هجوم يستهدف أنبوب نقل الغاز

حلقت مقاتلات حربية تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الأحد، في سماء محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، إثر معلومات تتحدث عن هجوم قد يستهدف أنبوب نقل الغاز.

وقال مسؤول أمني في المحافظة لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات حلقت في سماء المناطق التي يمر منها أنبوب الغاز، بعد تحريض قيادات محلية لمسلحين قبليين قد يدفع بهم إلى شن هجوم على أنبوب نقل الغاز.

وأشار إلى أن المعلومات تحدثت عن أن القبليين سيهاجمون الأنبوب بدعوى حمايته.

وأكد المسؤول إن القوات الحكومية المكلفة بحماية الأنبوب، لن تتهاون مع أي جهة تحاول المساس أو تخريب الأنبوب، مشيراً إلى أن تحليق المقاتلات جاء بالتنسيق مع الحكومة الشرعية.

وأضاف إن قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة العميد عزيز ناصر العتيقي، توجه مساء أمس إلى موقع الظاهرة بمديرية جردان عقب تأزم الوضع بين القوات الحكومية والمسلحين القبليين.