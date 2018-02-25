اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في صرواح

اندلعت اليوم اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين في جبهة صرواح غرب مارب (شرق العاصمة صنعاء)، تكبد خلالها الأخيرين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ونقل المركز الإعلامي للقوات الحكومية عن مصادر عسكرية قولها، إن القوات الحكومية كبّدت الحوثيين خسائر كبيرة جراء محاولتها التسلل إلى مواقع القوات الحكومية، وإن عملية التمشيط وملاحقة الحوثيين مستمرة.

وقصفت مدفعية القوات الحكومية مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة في جبهة صرواح، وأسفر القصف عن خسائر بشرية.

إلى ذلك انتزعت الفرق الهندسية التابعة للقوات الحكومية عدداً من الألغام.