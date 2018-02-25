مقتل جندي سعودي في معارك ضد الحوثيين على الحدود مع اليمن

شيعت السعودية، الأحد، جنديا قتل في معارك مع الحوثيين على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن جموع المصلين بمحافظة «أحد المسارحة» (جنوب غرب)، يتقدمهم محافظها عبدالله بن محمد الريثي» أدوا صلاة الجنازة على الشهيد الجندي أول، إبراهيم بن حمود الكعبي، أحد منسوبي قوة جازان.

وبينت أن الكعبي «استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بقطاع محافظة الداير بني مالك في منطقة جازان (جنوب غرب)»، في إشارة إلى المعارك مع الحوثيين.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتل الجندي، وتوقيت مقتله على وجه الدقة.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.