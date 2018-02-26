عملية عسكرية لـ«النخبة الشبوانية» ضد القاعدة في الصعيد بمحافظة شبوة

قالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إن عملية عسكرية بدأتها «النخبة الشبوانية» المدعومة من أبو ظبي، ضد عناصر تنظيم القاعدة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد).

وذكرت الوكالة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، إنه «بدأت في أولى ساعات اليوم عملية السيف الحاسم التي تنفذها النخبة الشبوانية مدعومة من القوات الاماراتية تحت قيادة التحالف العربي».

وأشارت إلى أن العملية تستهدف معقلاً من معاقل الإرهاب في مديرية الصعيد.

ولم تورد الوكالة مزيداً من التفاصيل حول العملية، التي بدأت صباح اليوم، حيث انتشرت قوات عسكرية في الطريق إلى المنطقة، حسبما أفاد شهود عيان لـ«المصدر أونلاين».