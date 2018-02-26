المقاومة في البيضاء تصد هجوماً للحوثيين في مديرية الملاجم

صدت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، هجوماً شنه المسلحون الحوثيون في موقع "الشعبين" المطل على منطقة "فضحة" بمديرية الملاجم، من جهة جبل المركوزة بمديرية ناطع.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية صدت الهجوم الذي شنه الحوثيون باتجاه موقع الشعبين، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الأخيرين.

وذكر أنه جرى أسر أحد قادة الحوثيين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه منطقة "فضحة".

وأضاف المصدر إن معارك عنيفة، اندلعت بين الجانبين في منطقة أعشار، بمديرية ناطع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، شنت غارات جوية على تعزيزات الحوثيين في شعب المسوح وجبل الظهر، بالمديرية ذاتها.