مقتل 7 جنود حكوميين وإصابة 16 بغارة جوية للتحالف العربي في مديرية نهم

أفاد مصدر عسكري حكومي بأن 7 جنود من القوات الحكومية قُتلوا وأُصيب 16 آخرين، بقصف جوي شنته مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في مديرية نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن غارة جوية شنتها المقاتلات الحربية على موقع جبل المنارة التي تتمركز فيها القوات الحكومية، مما أدى إلى سقوط القتلى على الفور، فيما نقل الجرحى إلى المستشفيات الميدانية.

وأشار إلى أن جبل المنارة من أعلى الجبال ارتفاعاً في المديرية، وهو تحت سيطرة القوات الحكومية منذ فترة طويلة.

ولا يعرف على وجه الدقة أسباب الغارة التي استهدفت موقع الجيش الحكومي.