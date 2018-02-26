3 ضباط حكوميين رفيعي المستوى قُتلوا بالقصف الجوي «الخاطئ» للتحالف في نهم

أفاد مصدر عسكري حكومي بأن من بين ضحايا القصف الجوي «الخاطئ» الذي شنته مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على موقع عسكري للقوات الحكومية في مديرية نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء، 3 ضباط رفيعي المستوى.

وفي وقت سابق قال مصدر عسكري آخر لـ«المصدر أونلاين»، إن غارة جوية استهدفت موقع للقوات الحكومية في جبل المنارة، مما أدى إلى مقتل 7 جنود وإصابة 16 آخرين.

وبحسب المصدر فإن الغارة حدثت بعد ساعات من استعادة القوات الحكومية السيطرة على الموقع.

وأوضح «الموقع الذي قُصف كانت مليشيات الحوثيين قد سيطرت عليه أمس الأحد، وكان ضمن الأهداف المطلوب قصفها، وفي ساعات مبكرة من فجر اليوم الاثنين تمكن الجيش من استعادته».

وأضاف «يبدو أن آلية إبلاغ الطيران بالمتغيرات العسكرية على الأرض، بطيئة ما جعله عرضة للقصف الجوي، على افتراض أنه ما يزال تحت سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين».

وأدى القصف إلى مقتل العميد محمد الحاوري، رئيس عمليات اللواء 133، والدكتور عبدالله عابد رئيس أركان التوجيه المعنوي في ذات اللواء، وإبراهيم العزوة رئيس أركان الكتيبة الرابعة.

كما قُتل 4 جنود آخرين وإصابة 16.

في سياق آخر، قال المصدر إن هناك تعزيزات وهجوم عنيف للحوثيين على مختلف الجبهات في مديرية نهم، فيما تزال المعارك علي أشدها، إلا أن القوات الحكومية استعادت معظم المواقع التي كان الحوثيون سيطروا عليها في الهجوم.