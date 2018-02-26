الحوثيون يحتفون بتخرج دفعة من قوات الأمن المركزي بالحديدة

احتفى الحوثيون اليوم الاثنين، بتخريج دفعة جديدة من قوات الأمن المركزي بمدينة الحديدة (غربي البلاد)، حسبما قالت وكالة الأنباء «سبأ» التابعة لهم.

وحضر حفل تخرج الدفعة الأمنية الجديدة، رئيس ما يُسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى»، القيادي الحوثي صالح الصماد، ووزير الداخلية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) اللواء عبدالحكيم الماوري، ونائبه اللواء عبدالحكيم الخيواني.

ونظّم الحوثيون حفل تخرج دفعة «الشهيد اللواء طه حسن إسماعيل المداني» من قوات الأمن المركزي، على ساحل البحر الأحمر.

وقال الصماد في الحفل «لمسنا في الفترة الأخيرة وفي أقل من شهرين زخما إلى ساحات القتال بشكل لم نلمسه منذ بداية العدوان».

وأضاف «توافد الشعب للجبهات يدل أننا زاحفون إلى النصر بإذن الله وعدونا المرتمي في أحضان الأمريكان والصهاينة إلى الخسارة».