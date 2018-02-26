القوات الحكومية تشن هجوم على مواقع الحوثيين شمالي محافظة الجوف

شنت القوات الحكومية اليوم الاثنين، هجوماً واسعاً على ما تبقى من مواقع ما تزال تحت سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين بمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف (شمالي اليمن).

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات الحكومية، «إن قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً على ما تبقى من جيوب المليشيا الحوثية في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيا».

وبالتزامن، اندلعت معارك عنيفة بين الطرفين في جبهة صبرين بذات المديرية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي السياق ذاته، دمّرت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دبابة تابعة للمسلحين الحوثيين، كانت متمركزة في جبهة حام شمال غربي محافظة الجوف.