مصرع طفل وإصابة 3 مدنيين بانفجار لغم في يختل شمال المخا

لقي طفل مصرعه وأُصيب ثلاثة مدنيين اليوم الثلاثاء، بانفجار لغم أرضي شرقي منطقة يختل شمال مدينة المخا، على ساحل البحر الأحمر (غربي البلاد)، حسبما قال شهود عيان.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن اللغم انفجر في سيارة من نوع (هيلوكس) كانت تقل عدد من المدنيين، في الطريق العام بالمنطقة.

وسبق أن شهدت المنطقة حوادث مماثلة، حيث سقط عدد من المدنيين قتلى وجرحى.

وسيطرت القوات الحكومية على المنطقة منذ أشهر، لكن المسلحين الحوثيين كانوا قد زرعوا عشرات الألغام في الطرقات العامة وبالقرب من المنازل.

الصورة لانفجار لغم (ارشيف)