مندوب اليمن في الأمم المتحدة: لن نقبل بوجود مليشيات مسلحة

قال مبعوث اليمن في مجلس الأمن ياسر اليماني إن الحكومة لن «تقبل بوجود مليشيات مسلحة على شاكلة حزب الله الايراني تسيطر على اجزاء من اراضيها وتستخدم العنف والاسلحة الثقيلة لاختطاف الدولة».



وأشار إلى أن الحكومة مستعدة للتعامل مع الأمم المتحدة وفق المرجعيات الثلاث، مشيراً إلى أن جماعة الحوثيين لن تقبل بأي حل سلمي.



وطالب مارتن غريفثت بأن «يضع نصب عينيه انصياع الحوثيين لقرارات مجلس الامن وألا يكافئوا على جرائمهم ضد الانسانية».



وقال اليماني إن «الحل لا يمكن ان تتحقق بدون خروج المليشيات الحوثية من المدن ومؤسسات الدولة التي احتلتها ونهبتها، واعادة الاسلحة التي نهبتها من مؤسسات الدولة العسكرية والامنية وتحديدا تسليم الصواريخ الباليستية التي زودتها بها إيران والتوقف عن الاعتداءات على الدول المجاورة وعن ممارسة سلطات الحكومة».



ووفق الدبلوماسي اليمني فإن مجلس الأمن فشل في إرسال رسائل واضحة الى إيران، و «سيؤدي هذا الفشل الذريع لتحريض إيران وأذرعها الارهابية في المنطقة ومن بينها المليشيات الحوثية في اليمن على التمادي وستترجم الرسائل المشوشة التي خرجت يوم أمس من هذا المجلس بمزيد من العنف والصواريخ الباليستية والمزيد من المآسي».



وقال اليماني «من هنا فإنني اهيب بمجلسكم الموقر ممارسة الضغط على الطرف الانقلابي الذي يرفض مبادرات السلام وتجريمه امام العالم».

