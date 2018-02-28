نقابة الصحفيين تدين إخفاء الصحفي كشميم وتطالب بسرعة إطلاق سراحه

جددت نقابة الصحفيين اليمنيية مطالبتها بإطلاق سراح الصحفي عوض كشميم الذي احتجزته السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت أواخر الأسبوع الماضي.

وعبرت النقابة عن إدانتها لواقعة اعتقاله وإخفائه يوم الأربعاء الماضي من قبل أجهزة الأمن بحضرموت بعد إقالته من عمله كرئيس لمؤسسة باكثير للطباعة والنشر في واقعة تنتهك حق حرية الرأي والتعبير.

وحملت النقابة السلطات المحلية في حضرموت كامل المسئولية عن مصيره وما قد يتعرض له من أَذًى ومضايقات وتعسف.

ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفِي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الزميل والضغط لإطلاق سراحه.