التحالف العربي يطالب المنظمات الدولية بفتح مكاتب في عدن

طالب العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي، المنظمات الأممية، وغير الحكومية، بافتتاح مكاتب لها في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تطبيقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ورحّب المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بتقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في اليمن، الذي تضمن أدلة مادية «تؤكد تورط إيران في دعم مليشيات الحوثيين»، حسب ما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.

وقال المالكي إن التقرير، الذي صدر مؤخرًا، أشار إلى حصول الحوثيين على صواريخ باليستية إيرانية، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار وقوارب سريعة وألغام مما زاد من تعقيد الأزمة اليمنية.

وطالب، بتضمين بعض الشخصيات الواردة بالتقرير، ضمن قائمة العقوبات المنبثقة من القرار رقم 2140، من بينهم «محمد علي الحوثي».

وفي الثامن عشر من يناير الماضي، حصلت الأناضول على أن نسخة من تقرير الخبراء الأمميين، الذين ذكروا فيه أن «سلطة الحكومة الشرعية في اليمن تآكلت».

فيما أدان التقرير الذي أعده فريق الخبراء في الفترة من 31 ديسمبر وحتى الأول من يناير الماضيين، إيران بعدم الالتزام بمنع توريد الصواريخ الباليستية إلى حليفتها جماعة «الحوثي».

كما طالب المالكي بـ«ضرورة حماية الآثار التاريخية من العبث الحوثي».

وأشار متحدث التحالف أن «مليشيات الحوثي ينقلون الأطفال من المدارس إلى ساحات القتال».

وتطرق إلى بعض فقرات التقرير، معتبراً أنها «لم تستند على أدلة، ولكنها ارتكزت على بعض الفرضيات التي لم يتم إثباتها».

وحول الوضع الإنساني، أكد المالكي «التزام التحالف التزاماً قانونياً وأخلاقياً بما يتطابق مع القانون الدولي الإنساني حول الحوادث العرضية التي وقعت في اليمن».

ولفت إلى وجود 22 منفذاً إغاثياً تعمل حاليا في اليمن، والذي استفاد منها نحو 959 ألف يمني.