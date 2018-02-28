مسلحون يهاجمون بقذيفة متفجرة برجاً هوائياً لإذاعة محلية في عدن

قال مصدر محلي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، إن مسلحين مجهولين قصفوا بقذيفة متفجرة برجاً هوائياً لإحدى الإذاعات المحلية في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد).

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن دوي انفجار عنيف سُمع في حي إنماء السكني فجر اليوم الأربعاء، إثر قصف المسلحين البرج الهوائي بقذيفة (آر بي جي).

وأشار إلى أن الانفجار تسبب في حالة ذعر بين سكان الحي.

ووفق المصدر فإن الحادث لم يسفر عن ضحايا، وأدى إلى تدمير البرج وأضرار مادية في إذاعة «بندر عدن»، التي أسسها شبان محليون في المدينة.

ولا يعرف على وجه الدقة أسباب الحادث، أو الجهة التي تقف خلفه.