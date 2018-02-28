الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالاعتداء على مقر السفارة العراقية بصنعاء

اتهمت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، مسلحي جماعة الحوثيين بالاعتداء على مقر السفارة العراقية بالعاصمة صنعاء.

وأدانت الوزارة حادثة الاقتحام، وقالت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الحوثيين اعتدوا على مقر السفارة العراقية، والأرض التابعة.

وذكر البيان إن «الاعتداء على البعثات الدبلوماسية سياسة ممنهجة دأبت المليشيا الانقلابية على اتباعها ومؤشر للسقوط الأخلاقي والقيمي لتلك المليشيا التي لا يمكن أن ترتقي الى مستوى فهم القواعد والأعراف الدبلوماسية».

وأضاف «مثل هذه الأفعال تثبت بأن الحل الوحيد لمشكلة اليمن هو في انهاء الانقلاب وانهاء تسلط المليشيا واحتلالها للعاصمة ومؤسسات الدولة، وتظافر الجهود الدولية لتحقيق ذلك انتصارا للقوانين والمواثيق الدولية».

وسبق أن اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالاعتداء على السفارة السودانية في مناسبتين.