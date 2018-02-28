مصرع خمس فتيات بغارة جوية للتحالف في مديرية حيس جنوبي الحديدة

قال شهود عيان اليوم الأربعاء، إن خمس فتيات لقين مصرعهن بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة (غربي البلاد).

ونقل مراسل «المصدر أونلاين»، عن شهود عيان قولهم إن الغارة الجوية استهدفت الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين (7 - 15 عاماً)، في مزرعة بقرية السد شمال مدينة حيس.

وأدى القصف الجوي إلى وفاتهن على الفور.

وتشن المقاتلات الحربية بشكل متكرر غارات على عدد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون في الساحل الغربي للبلاد، لكن بعضالغارات تسفر عن قتلى بصفوف المدنيين.

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الغارات تسفر عن قتلى بصفوف المدنيين.