رحيل فؤاد الفتيح.. أحد رواد الفن التشكيلي اليمني

نعت وزارة الثقافة اليمنية ، الفنان التشكيلي فؤاد الفتيح الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 70 عاماً، وبعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء لأكثر من أربعة عقود عرف خلالها كرائد للفن التشكيلي المعاصر في اليمن.

وأشارت الثقافة ، في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) ، الى خصوصية تجربة الفنان الراحل الذي أسس أول صالة للفن التشكيلي في صنعاء وغيرها من المشاريع التي وضع فيها بصمته ، كما نوهت بتجربته الفنية التي ارتبط فيها باليمن وعكس ذلك في لوحاته.

وأكدت الوزارة أن المشهد التشكيلي اليمني خسر برحيل الفتيح واحدا من عمالقته ورموزه الذين يترك رحيلهم فراغا كبيرا يصعب ملؤه.

وينتمي الفتيح إلى جيل الرواد المؤسسين في التشكيل اليمني ويعد من أهم أعلامه الرواد.

درس وتخرج في المانيا وعاد الى اليمن في الثمانينيات وبدأ تجربة مميزة شغل خلالها منصب مدير الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، قبل أن ينتقل لتأسيس جماعة الفن الحديث مع زميله مظهر نزار ، ثم تأسيس المركز الوطني للفنون الذي أنشأ أول صالة عرض للفن التشكيلي بمدينة صنعاء القديمة .

و الفتيح من مواليد مدينة عدن عام 1948 وعاش وتلقى تعليمه الأولي فيها، ثم تدرج في تعليمه إلى أن نال دبلوم الدراسات العليا من أكاديمية الفنون دوسيلدروف في ألمانيا الاتحادية، وحصل منها على الدكتوراه في تاريخ الفن، وهناك أسهم في تأسيس تجمع الفنانين العرب في ألمانيا وأوروبا، وأصبح أول رئيس له.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، أنتج الفتيح أعمالاً تخطت حدود بلده ، وقد اقتنت اعماله عدد من المتاحف العالميه منها متحف سان فرانسسكو ومتحف درسدن بالمانيا ومتحف العالم العربي في باريس ومتحف الفن الحديث في النرويج ومتحف كاتانيا في ايطاليا ومتحف الفن الحديث في الاسكندريه وجامعه كولونيا وجامعه تيونيفن .

وفضلا عن تميزه في الرسم بالألوان، أبدع الفتيح في الرسومات للأطفال و النحت والجداريات ، ويعد من أبرز النحاتين في اليمن ، وله عمل نحتي شهير بعنوان "القوة والسلام" وضع في مدخل مطار صنعاء بالعاصمة اليمنية.

وقد عانى الفتيح في سنوات الحرب التي خنقت الفن التشكيلي وطغي خلالها لون الدم على المشهد العام، واجهز عليه المرض قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم الأربعاء في المستشفى اليمني الألماني بمدينة عدن



