مقتل 17 مسلحاً حوثياً وأسر 33 بينهم 4 قادة ميدانيين في مديرية نهم

قال مصدر عسكري حكومي اليوم الأربعاء، إن 17 مسلحاً من جماعة الحوثيين قُتلوا وأُسر 33 آخرين بينهم 4 قادة ميدانيين في مديرية نهم (شمال شرق العاصمة صنعاء).

ووصف المصدر العسكري الذي نقل عنه المركز الإعلامي للقوات الحكومية، خسائر الحوثيين بالكبيرة.

وقال «قوات الجيش الوطني خاضت معارك هي الأعنف مع المليشيات الانقلابية في التباب الواقعة شمال ضبوعة بمديرية نهم، حيث تمكن الجيش الوطني من دحر المليشيات الحوثية التي حاولت التسلل إلى هذه التباب خلال اليومين الماضيين».

وأضاف «أسفرت المواجهات عن مقتل 17 عنصراً من المليشيات وجرح العشرات، إضافة إلى أسر ٣٣ عنصراً حوثيًا بينهم أربعة قيادات ميدانية، كما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة».