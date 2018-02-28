القوات الحكومية تطلق عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من مديرية ناطع بالبيضاء

أطلقت القوات الحكومية والمقاومة الموالية لها اليوم الأربعاء، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على ما تبقى من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية شنت هجوماً واسعاً على جبال الحمراء وجبل صوران، في المديرية، وسيطرت بعد مواجهات عنيفة ضد الحوثيين على مواقع عدة.



وأفاد بأن أكثر من 20 حوثياً سقطوا قتلى وأُصيب آخرين، فيما قُتل 3 من الجنود الحكوميين بانفجار لغم.

وبحسب المصدر فإن معاركاً عنيفة دارت في جبل الظهر والقرحا، حتى وقت متأخر من مساء اليوم، في الوقت الذي شنت مقاتلات التحالف غارات دومرت عربة (طقم) للحوثيين في منطقة المسْوح بمديرية ناطع.

كما استهدفت المقاتلات طقمًا آخر للحوثيين في شعب لبان غربي جبل الظهر.

