مسلحون يقتحمون مبنى صحيفة أهلية في عدن ويضرمون فيها النار

اقتحم مسلحون مجهولون فجر اليوم الخميس مقر صحيفة أخبار اليوم في المدينة الخضراء بدار سعد في عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، وأضرموا فيها النار قبل أن يلوذوا بالفرار.

وحسب ما وثقته كاميرات مثبتة على مبنى الصحيفة فإن المسلحين، قدموا على متن سيارات ودراجات نارية واقتحموا المبنى أثناء قيام الموظفين بطباعة الإصدار اليومي.

وخلف الحريق أضراراً في آلة الطباعة والمكاتب ومحتويات المبنى.

يذكر أن مدينة عدن والمحافظات الجنوبية تشهد تصاعداً في الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين وكان آخرها اعتقال الصحفي عوض كشميم في حضرموت وإخفائه قسرياً منذ أكثر من أسبوع، وتوجيه استدعاء من إدارة البحث الجنائي للصحفي فتحي بن لزرق.