مصدر: القيادي في الحزام الأمني «أبو اليمامة» هو من قاد الهجوم على صحيفة «أخبار اليوم»

قال مصدر خاص إن المسلحين الذين هاجموا مقر مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام وصحيفة أخبار اليوم، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، تابعين لقوات الحزام الأمني.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، مشترطاً عدم ذكر هويته لاعتبارات أمنية، إن قائد الهجوم هو العميد منير اليافعي المُكنّى بأبي اليمامة، وهو القيادي في قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات.

وكان مسلحون ملثمون هاجموا مقر المؤسسة الصحفية وأضرموا فيها النيران، قبل أن يلوذوا بالفرار، لكن كاميرات المراقبة سجلت تفاصيل الهجوم.

ولا يعرف على وجه الدقة أسباب الهجوم.

وكانت المؤسسة قد أصدرت بيان تتضامن فيه مع الزميل فتحي بلزرق، إثر التهديدات التي تعرض لها، كما أعلنت تضامنها مع الزميل عوض كشميم التي تعرض للاعتقال من قوات أمنية، وما يزال مصيره مجهولاً.