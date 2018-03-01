بعد المواجهات الأخيرة في عدن.. الحكومة اليمنية أمام قائمة مطالب واشتراطات

منذ اندلاع المواجهات الدامية الأخيرة في عدن (جنوبي البلاد) أواخر شهر يناير الماضي، وتغطية النار بالرماد حتى بدا للمتابعين وكأنه تم إخماد الحريق، بينما الحقيقة أن النار كامنة وقابلة للاشتعال مجدداً في أي لحظة.

ليس هذا وحسب، لكن الرئيس هادي والحكومة الشرعية وجدوا أنفسهم أمام متطلبات التسوية التي لم تكن في صالحهم بقدر ما آلت نتائجها لصالح تمكين التشكيلات المسلحة التابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي يتبنى مطلب انفصال جنوب اليمن ويتلقى الدعم من دولة الإمارات.

ورغم إصرار الحكومة على التأكيد أن خروج رئيس الوزراء أحمد بن دغر من عدن أمر طبيعي وكان بغرض التشاور مع رئيس الجمهورية حول مجموعة من القضايا، حسب تأكيدات مسؤولين في الحكومة لـ«المصدر أونلاين» حينها، إلا أن كل المعطيات تقول إن مغادرة رئيس الحكومة هي إحدى النتائج التي أفرزتها المواجهات الرامية إلى سحب البساط من تحت الحكومة وتسليم عدن كلياً لتشكيلات مسلحة خارج نطاق سيطرتها.

لم يتوقف الأمر عند هذا المستوى، بل إن مطلب خروج نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري لا يزال قائماً، حيث لعب الرجل من خلال موقعه كوزير داخلية وكونه ينتمي لذات النطاق الجغرافي، دوراً محورياً في المواجهات بين وحدات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة وبين تشكيلات عسكرية تابعة لما يعرف بـ«الانتقالي الجنوبي»، وتتلقى الدعم والتمويل الكامل من قبل دولة الإمارات الشريك الأبرز للمملكة السعودية في التحالف العربي الذي تدخل في اليمن لمساندة الحكومة الشرعية ضد انقلاب جماعة الحوثيين حسب الهدف الذي تم الإعلان عنه لحظة بدء العمليات العسكرية قبل نحو ثلاث سنوات.

وحسب معلومات مؤكدة حصل عليها «المصدر أونلاين» من مصادر رفيعة في الحكومة فإن التحالف العربي لا يزال مصمماً على مطلب مغادرة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري للعاصمة المؤقتة عدن كواحدة من مقتضيات التهدئة وإعادة ترتيب الوضع، وحسب المصادر ذاتها فإن المطلب لا يتوقف عند مغادرته عدن بل يتعداه إلى استبعاده ضمن مجموعة من الوزراء والمسؤولين من مواقعهم في الحكومة.

وأفادت المصادر أن الرئيس هادي التقى مؤخراً مسؤول رفيع في التحالف وأبلغه بالتأكيد على إخراج الميسري من عدن، إلا أن الرئيس هادي لا يزال رافضاً الفكرة ويعتقد أن إخراج الميسري سيكون المسمار الأخير في نعش تواجد الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.

مصدر حكومي آخر قال لـ«المصدر أونلاين» إن الرئيس هادي قدم للتحالف العربي قبل أيام قائمة ملاحظات على تصرفات القوات الإماراتية في عدن تضمنت 18 نقطة وينتظر من قيادة التحالف الرد عليها، وحين ذكروه بمطلب إخراج وزير الداخلية الميسري ذكرهم بالنقاط العشرين التي تم تقديمها لهم وأنه لا يزال ينتظر الرد عليها.

مطلع الأسبوع الجاري فجر وزير النقل صالح الجبواني قنبلة أحدثت دوياً قوياً بشأن سطوة التشكيلات المسلحة التابعة للإمارات، حيث عقد مؤتمراً صحفياً أوضح فيه ملابسات اعتراضه من قبل تشكيلة عسكرية يطلق عليها «النخبة الشبوانية».

وتلك القوات هي عبارة عن مجاميع مسلحة ينتمون إلى محافظة شبوة (جنوب شرقي) التي ينتمي إيها ذات الوزير لكنه تم إنشاؤها بتمويل وتسليح وتدريب إماراتي وتتلقى التوجيهات مباشرة من قائد القوات الإماراتية في عدن.

قال الوزير الجبواني في مؤتمر صحفي إن «النخبة الشبوانية» اعترضته ومنعته من الوصول إلى منطقة ساحلية لوضع حجر الأساس لميناء «قنا» وشن هجوماً لاذعاً على ممارسات القوات الإماراتية.

كانت هذه التصريحات هي أول صوت رسمي يعبر علناً عن رفضه لهذا الدور المستمر منذ أكثر من عامين.

محرر «المصدر أونلاين» سأل مسؤول في الحكومة هل سيعود رئيس الوزراء بن دغر إلى عدن، أجاب: من الممكن أن يعود ولكن قد تكون عودته خياراً أسوأ من بقائه خارج البلاد إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وعن رأيه في فكرة عودته من عدمها قال إن من الأفضل أن تكون الأمور واضحة، وأن تعرف الحكومة الشرعية ما الذي يراد منها بالضبط.

المسؤولون اليمنيون في الرياض يرفضون الحديث للصحافة بأسمائهم وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة الشائكة مع التحالف العربي، ويعتقدون أن أي كلام صريح يتضمن رفضاً لتجاوزات الجانب الإماراتي الذي ينتقص من أداء الحكومة ومن حضورها على الأرض يعني أنه سيتم وضع صاحبه في خانة غير المرغوب فيهم.

يوم الإثنين الماضي اجتمع رئيس الوزراء بن دغر مع أعضاء الحكومة اليمنية الموجودين في الرياض، وسرعان ما تحول الاجتماع إلى جلسة استماع لتبادل الشكاوى بين المسؤولين الذين يشعرون أنهم باتوا ضيوفاً على قضيتهم حسب توصيف مسؤول حضر الاجتماع.

أمس تداولت وسائل إعلامية خبر تأجيل السعودية تسليم وديعة قدرها اثنين مليار دولار للبنك المركزي اليمني كانت قد أعلنت عن تقديمها بغرض دعم العملة اليمنية والحيلولة دون انهيارها.

وكانت مصادر حكومية أفادت «المصدر أونلاين» أن تأجيل الوديعة يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تم ربطها بتسوية الخلاف تماماً، وبمعنى أدق، مرتبط بتنفيذ الرئيس هادي كل ما طلب منه وفي مقدمتها إقالة المسؤولين الذين تعتبرهم الإمارات مزعجين ويتسببون في عرقلة عملها في نطاق نشاطها جنوب وجنوب شرق اليمن، امتداداً إلى الساحل الغربي.

وكانت لجنة من قيادة التحالف العربي نزلت إلى عدن عقب المواجهات مطلع فبراير الماضي وقالت إن مهمتها إعادة الهدوء والاستقرار للمدينة.

ورغم الهدوء الذي تحقق إلا أن كل المصادر التي استمع لها «المصدر أونلاين»، تؤكد أن هذا الهدوء كان ثمنه تمكين التكشيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي والممولة من الإمارات من إحكام قبضتها على عدن وما حولها من المحافظات بشكل أكبر.

وصل وزير النقل صالح الجبواني أمس الأول إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد أن اصطدم بتشكيلات عسكرية لا تتبع الحكومة وتجرأ على كشف كثير من الحقائق للرأي العام، إلا أنه على الأغلب سيواجه تبعات ليس أقلها إقالته واستبعاده من أي تشكيلة حكومية قادمة.

يوم إعلان التحالف العربي عن انطلاق عاصفة الحزم قبل أقل من ثلاثة أعوام كانت الحكومة اليمنية كلياً خارج البلاد، وكانت معظم المدن اليمنية تحت سيطرة الحوثيين وقوات صالح حينها، إلا أن المشهد اليوم يقترب من نقطة البداية حيث أن تواجد الحكومة وسيطرتها على الأرض يتآكل كل يوم وغالبية أعضائها مقيمون خارج اليمن.

وعادت قوات صالح إلى جنوب اليمن بشكل جديد كحليف هذه المرة للتحالف العربي، حيث يتم إنشاء معسكرات تابعة للعميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق صالح، خارج أطر القيادة العسكرية التابعة للحكومة الشرعية.

تقرير خبراء مجلس الأمن ورغم التوصيفات المقلقة، ومعلومات غير دقيقة تضمنها إلا أنه قد أشار للمشكلة بوضوح، وحذر من الاستمرار في إنشاء تشكيلات عسكرية خارج نطاق سيطرة الحكومة.

وفي الوقت الذي تدرك أطراف التحالف العربي ما الذي تريده بالضبط فإن الرئيس هادي والحكومة يجدون أنفسهم عاجزين عن توصيف العلاقة بشكل دقيق بينهم وبين التحالف وهل هم شركاء للتحالف أم مجرد موظفين محليين تتضاءل أهميتهم يوماً إثر آخر.