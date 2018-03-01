مصادر: تراجع سعر الريال اليمني أمام الدولار والنقد الأجنبي

قالت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء اليوم الخميس، إن الريال اليمني تراجع بنسبة كبيرة أمام النقد الأجنبي، مما يدفع بمخاوف جديدة من أزمة جديدة على الصعيد الإنساني والاقتصادي.

وذكرت المصادر في أحاديث متفاوتة لـ«المصدر أونلاين»، إن سعر الدولار وصل إلى قرابة 500 ريال في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، بينما وصل في العاصمة صنعاء إلى نحو 489 ريال.

وأشارت تلك المصادر إلى أن سعر الريال السعودي تجاوز سعر 130 ريال في صنعاء، و132 في مدينة عدن.

ورجحت بأن الريال سيواصل تراجعه خلال اليومين القادمين، خصوصاً مع الأخبار التي تتحدث بأن السعودية امتنعت عن تقديم الوديعة في حساب البنك المركزي اليمني.