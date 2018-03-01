مقتل 3 جنود حكوميين و15 حوثياً بمعارك شرقي البيضاء

قُتل 3 جنود حكوميين وأُصيب 16 آخرين، فضلاً عن مقتل 15 حوثياً وإصابة آخرين، بمواجهات بين الجانبين، في مديرية ناطع شرقي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، حسبا قال بيان صحفي.

وذكر البيان الذي تحصل «المصدر أونلاين» نسخة منه، إن معاركاً عنيفة دارت بين كتائب النخبة بقيادة العميد صالح المنصوري ومقاومة ناطع، ومقاومة وادي بيحان بقيادة صالح لقصم الحارثي من جهة، والحوثيين من جهة أخرى.

وأوضح إن المعارك دارت في محور منطقة أعشار، استخدم فيها الطرفان جميع أنواع الأسلحة.

وقال إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على «عدة مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها المليشيات من قبل، حيث تم تحرير جبل الحمراء الواقع شمال وشمال غرب منطقة اعشار بمديرية ناطع بالكامل والتباب الواقعة بجواره».

ويعد جبل الحمراء من المواقع الاستراتيجية التي كان يتمركز فيها الحوثيون.

ووفق البيان فإن فتلى القوات الحكومية هم، عبدربه حسين الذيابي وناصر محمد الحازبي وصالح حسين الهديبي.