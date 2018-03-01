«بوتين» في خطاب الهيمنة: لن يستطيع أحد كبح جماحنا

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، كلمته السنوية في الجمعية الفيدرالية.

وتضمنت الكلمة التي ألقاها الرئيس الروسي موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان - مجلس الدوما ومجلس الاتحاد.

الرئيس الروسي تطرق إلى الحديث عن التطور العسكري والتقني الذي وصل إليه الجيش الروسي.

كما تحدث عن الترسانة والأسلحة النووية التي تملكها روسيا، حيث اعتبر أي اعتداء على روسيا وحلفائها سيعتبر هجوما نوويا وبالتالي سيكون الرد فوريا.

وأضاف بأن مبادئ وعقيدة الجيش الروسي لم تتغير، حيث تحتفظ روسيا بحق الرد واستخدام الأسلحة النووية فقط في حال استخدمت هذه الأسلحة ضدها أو ضد حلفائها.

وتابع قائلا بأن الرد سيكون سريعا وفوريا مع العواقب التي تترتب على ذلك، وأضاف بأن تنامي القوة العسكرية لروسيا يعتبر ضمانا للحفاظ على السلام.

كما تحدث بوتين عن تطوير منظومة صواريخ جديدة أسرع من الصوت باسم «كينجال» (الخنجر).