الخطوط الجيبوتية تستأنف رحلاتها إلى عدن الأسبوع المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الجيبوتية، الخميس، استئناف رحلاتها إلى مطار عدن الدولي، جنوبي اليمن، بدءاً من الأسبوع المقبل، وذلك بعد توقفها منذ بداية الحرب قبل نحو 3 أعوام.

جاء ذلك خلال لقاء جمع، اليوم بالعاصمة الجيبوتية، سفير اليمن لدى جيبوتي، عبدالله السقطري، برئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الجيبوتية، عبدالرحمن علي.

وذكرت وكالة «سبأ» اليمنية الرسمية، أن السفير اليمني ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الجيبوتية، ناقشا آخر الترتيبات التي تقوم بها الشركة لاستئناف رحلاتها إلى مطار عدن الدولي خلال الأسبوع القادم.

وأضافت أن المسؤول الجيبوتي أبدى استعداد شركته لوضع أسـعار تنافسـية، إضافة إلى الاستعداد لنقل المواد الإغاثية والدواء إلى كافة المطارات اليمنية، في حال طلبت منها الحكومة اليمنية ذلك، ووفقا للجوانب الإجرائية المتبعة مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأكد أن الشركة ستقوم باستئناف رحلاتها إلى مطار عدن، بدءاً من الأسبوع القادم، بمعدل رحلة كل أسبوع.

ومنذ اندلاع المعارك في اليمن في مارس 2015، أوقفت شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى اليمن، باستثناء «أفريكان إكسبرس»، وشركة طيران اليمنية (حكومية) التي تجد صعوبة كبيرة في تلبية طلبات المسافرين المتزايدة، جراء الحرب وتفشي الأمراض والأوبئة.