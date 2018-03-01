مقتل 10 حوثيين وجرح آخرين بمواجهات ضد القوات الحكومية في تعز والضالع

قال مصدر عسكري إن القوات الحكومية صدت مساء اليوم الخميس، هجوما للحوثيين استهدف مواقع بمنطقة يعيس، بمديرية مريس في الضالع (جنوبي البلاد).



وأضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم الذي شنه الحوثيون في ساعات المساء الاولى، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.





وقال مصدر محلي في مديرية دمت لـ"المصدر أونلاين" ان مستشفيات المدينة استقبلت مساء يوم الخميس، 5 قتلى و7 جرحى من المسلحين الحوثيين سقطوا في المواجهات الدائرة.





وفي محافظة تعز قُتل 5 مسلحين حوثيين وأُصيب 4 آخرين بمعارك ضد القوات الحكومية غربي مدينة تعز (جنوب غربي البلاد)، حسبما قال مصدر عسكري حكومي.





وقال مصدر عسكري لـ «المصدر أونلاين»، إن مواجهات اندلعت بين الطرفين في منطقتي البركنة والمضابي وجبل العويد بمديرية مقبنة، مما أدى إلى مقتل حوثيين وجندي في القوات الحكومية.





في سياق متصل، أعدم المسلحون الحوثيون أحد الموالين لهم يدعى فؤاد علي ثابت، بعدة طلقات في الرأس، بتهمة الخيانة.

