صحفيون يحتجون تنديداً بالاعتداءات التي طالت صحفيين في مناطق سيطرة الحكومة

شارك صحفيون في وقفة احتجاجية بمدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء)، للتنديد بالاعتداءات التي طالت صحفيين ووسائل إعلام مؤخراً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وحذر المشاركون من مغبة التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، وقالوا إنهم ينتظرون من الحكومة الشرعية السعي لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثيين، وليس الاعتداء على الصحافة في مناطق سيطرتها.

وندد البيان الصادر عن الوقفة الاحتجاجية باقتحام مسلحين يرتدون ملابس عسكرية لمبنى مؤسسة الشموع للصحافة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، والاعتداء على الموظفين قبل إضرام النيران في المبنى وهو ما سبب أضراراً كبيرة، إضافة إلى إطلاق مسلحين قذيفة صاروخية باتجاه برج بث تابع لإذاعة «بندر عدن» المحلية، واستدعاء الصحفي فتحي بن لزرق من قبل الأجهزة الأمنية في عدن.

وطالبوا الحكومة بالتحقيق في هذه الاعتداءات، وإلقاء القبض على المتورطين فيه، وتوفير الحماية لوسائل الإعلام والصحفيين.

كما طالب البيان بالإفراج الفوري عن الصحفي عوض كشميم الرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة «باكثير» للنشر الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت على خلفية منشور له على موقع «فيسبوك».

ودعوا الحكومة إلى بذل جهود لإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين سواءً المعتقلين لدى الحكومة الشرعية، أو المختطفين لدى الحوثيين.