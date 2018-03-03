القوات الحكومية تقول إن أكثر من 600 حوثياً قُتلوا بمعارك في تعز الشهر الماضي

قالت القوات الحكومية اليوم السبت، إن أكثر من 600 مسلحاً من جماعة الحوثيين قُتلوا، خلال المعارك التي اندلعت في فبراير الماضي، بمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد).

وأوضح تقرير صادر عن قيادة محور تعز العسكري (أعلى سلطة عسكرية بالمحافظة)، أن 613 حوثياً قتلوا - بينهم أربع قيادات بارزة - وألف و27 آخرين أصيبوا، في معارك اندلعت الشهر الماضي، حسب وكالة «سبأ».

وأضاف التقرير أن «من بين القتلى كل من القياديين أبو عزام، ومجلي حسين مجلي، وأبو محمد، وأبو طه الغليسي، وجميعهم مسؤولون ميدانيون على مناطق في المحافظة».

وذكر أن «قوات الجيش، تمكنت خلال الشهر الماضي، من تحرير منطقة سائلة أبعر، وقرية اللصب، ومنطقتي الجيرات والصرمين، وتلال الكريفة والعصيد والفراوش، جنوب شرق المحافظة».

كما حققت قوات الجيش تقدماً نوعياً تمثل في تحرير قلعة «لوزم» باتجاه منطقة «عدنة»، وجبل «الكريفات» الاستراتيجي المطل على تلتي «السلال» و«الجعشة» وخط «الحوبان»، بالجهة الشرقية للمحافظة.

وأوضح التقرير أن «قوات الجيش تقدمت شمالي المدينة، وحررت عددا من المواقع في محيط جبل الوعش الاستراتيجي، مع تحرير أجزاء واسعة من مديرية الصلو، وعدد من المواقع في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ (جنوب)، إلى جانب تحرير جبل حيد الحمام الاستراتيجي وجبل رحنق بمديرية مقبنة (غرب)».

وأفاد التقرير أن «مقاتلات التحالف العربي، كان لها دور في تحقيق تلك الانتصارات، بغاراتها المكثفة التي استهدفت آليات وتجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مناطق مختلفة بتعز».

وأردف «نيران الجيش وطيران التحالف، تمكنت خلال الفترة ذاتها، من تدمير 4 مخازن أسلحة، و6 دبابات، وعربتي BMB، وعربتي كاتيوشا، و13 مدفعاً، و6 رشاشات، إلى جانب تدمير 19 طقم عسكريا».