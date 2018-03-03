وزير الثروة السمكية: إيران ما زالت تهرّب الأسلحة للحوثيين

قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين اليوم السبت، إن هنالك مؤشرات تثبت أن إيران ما زالت تهرب السلاح للحوثيين.

وكشف في تصريح لصحيفة «اليوم» السعودية، اختراق سفن صيد إيرانية المياه اليمنية وممارستها للصيد غير المشروع في انتهاك واضح لسيادة البلاد، منوها لاحتمالات قيامها بأعمال أخرى تجري نتيجة لهذه الاختراقات المتواصلة.

وقال إن جهودا وتنسيقا يجري الآن مع التحالف العربي بقيادة المملكة لإيقاف مثل هذه الاعتداءات من قبل الجانب الايراني.

واشار الوزير اليمني الى أن وزارته سبق وأن حذرت أكثر من مرة من استغلال الظرف الذي يعيشه اليمن في الاعتداء على ثرواته البحرية ونهبها.

وشدد على أن الحكومة الشرعية لن تألوا جهدا في الدفاع عن ثروات اليمن القومية، محذرا من أنها ستقاضي كل من ثبت تورطه بالاعتداء على ثروات البلاد ونهبها.

واشاد الوزير اليمني بالتنسيق القائم بين وزارته والتحالف العربي لتجاوز معوقات الصيد وتأمين الصيادين، وكذلك ضمان عدم استخدام ميليشيا الانقلاب قوارب الصيد في عمليات تهريب وعمليات عسكرية.

وقال إن هناك تنسيق بين التحالف وبين الجهات اليمنية المختصة، مشيرا إلى أهمية تطوير هذا التنسيق وتفعيله.

وعن مدى تأثر القطاع السمكي بسبب الانقلاب الحوثي، قال وزير الثروة السمكية إن هناك ضررا كبيرا ودمارا هائلا في المنشآت ومعدات الصيادين، بل ان الصيادين كغيرهم منهم من استشهد ومن جرح وأغلبهم تعطلوا عن العمل، وما زال الصيادون في سواحل حجة والحديدة يعانون جراء الانقلاب ولا يستطيعون ممارسة مهنتهم ويتعرضون لضغوط وابتزاز واختطاف.

وتابع «يكفي أن صادراتنا قبل الأزمة وصلت في ذروتها ٢٥٠ ألف طن سنويا، والآن لا تتجاوز خمسين ألف طن».

ودعا الوزير كفاين المنظمات الى إطلاق تعهداتها ومنحها لليمن لاستئناف العمل في المناطق المحررة، وهي تمثل ٨٠% من المناطق الساحلية وتجمعات الصيادين، مؤكدا أن المناطق المحررة جاهزة ومهيأة لاستئناف هذه البرامج ومهيأة لاستقبال المنظمات والداعمين وكذا الاستثمار.