بعد اتهامات وزير النقل.. الرئاسة تستدعي محافظ شبوة

كشف مسؤول محلي بمحافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، عن مغادرة محافظ شبوة اللواء علي بن راشد الحارثي إلى السعودية، بعد استدعاءه من رئاسة الجمهورية.

وقال المسؤول في حديث لـ«المصدر أونلاين»، إن الرئاسة استدعت المحافظ بعد الاتهامات التي وُجهت له من قبل وزير النقل صالح الجبواني، بتهريب الأسلحة والمشتقات النفطية لمسلحي جماعة الحوثيين.

ورجح المصدر أن المحافظ غادر المحافظة مباشرة عقب تلقيه اتصال بسرعة التوجه إلى الرياض للأهمية، ومتوقعاً تغيير المحافظ في حال ثبت تورطه في مساعدة الحوثيين.

وكان الجبواني قد نسب الاتهامات للحارثي، وقال بأن ذلك حدث اثناء تولي الأخير منصب القائم بأعمال المحافظ بعد مرض المحافظ السابق عبدالله النسي، قبل أن يتقلد منصب المحافظ.

وأطلق الوزير تلك الاتهامات عقب منع قوات «النخبة الشبوانية» المدعومة من الإمارات، مرور وزير النقل إلى منطقة قنا، لوضع حجر الأساس لمشروع ميناء المنطقة، الأسبوع الماضي.



