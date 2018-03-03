القوات الحكومية تسيطر على مديرية ناطع بالكامل وتعلن مقتل 30 حوثياً

سيطرت القوات الحكومية اليوم السبت، على مديرية ناطع شرقي محافظة البيضاء (وسط البلاد)، كما سيطرت على أولى مناطق مديرية الملاجم، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.



ونقل المركز الإعلامي للقوات الحكومية عن قائد جبهة ناطع العميد صالح المنصوري، قوله إن «قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي استكملت تحرير سلسلة جبال الظهر الاستراتيجية».

وأشار إلى أن تلك المواقع هي آخر معاقل الحوثيين في مديرية ناطع، والمطلة على أشعاب فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم، والتي باتت تحت السيطرة النارية للحوثيين.



وأضاف «قوات الجيش الوطني تمكنت - أيضًا - من تحرير مثلث مفرق أعشار وتخوض معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية لاستكمال تحرير جبال القرحاء، أولى مناطق مديرية الملاجم ثالث مديريات محافظة البيضاء».



وأوضح «المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما وقع 12 عنصراً حوثيًا في الأسر لدى قوات الجيش، ناهيك عن خسائر المليشيات الكبيرة في المعدات».



وأشار العميد صالح المنصوري إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وفرار جماعي للمليشيات مخلفة ورائها جثث قتلاها وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة المتنوعة.



إلى ذلك، شن طيران التحالف العربي ثلاث غارات مركزة استهدفت تجمعات وآليات وتعزيزات للمليشيات وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

