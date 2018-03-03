الكشف عن تفشي أوبئة وأمراض جلدية داخل سجون الحوثيين في إب

كشفت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة إب "وسط البلاد" عن انتشار الأمراض الجلدية الخطيرة والأوبئة المزمنة في سجون جماعة الحوثيين، وإصابة عدد من المحتجزين بتلك الأمراض.



ودعت الرابطة في بيان صادر عنها المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة السجون الحوثية في المحافظة، وفي مقدمتها سجن الأمن السياسي والإطلاع على أحوال المختطفين، وتقديم المساعدات اللازمة لهم.



وأوضحت الرابطة أن أسباب تفشي الأمراض وزيادة انتشارها يعود إلى "وضع العشرات من المختطفين داخل زنزانة واحدة والإهمال الصحي المتعمد بحقهم".



وأدان البيان ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسراً من تعذيب وظلم وسوء المعاملة ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية ومنع الزيارة من قبل مشرفي سجون جماعة الحوثي المسلحة، محملة المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المختطفون خلف القضبان.