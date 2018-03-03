قتلى وجرحى حوثيين بغارات للتحالف في مديرية الملاجم بالبيضاء

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم السبت، ‏7 غارات على مواقع لمسلحي جمعة الحوثيين في مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن المقاتلات استهدفت قبل نحو ساعة مواقع وتعزيزات للحوثيين في منطقة فضحة، التي تعد من أولى مناطق مديرية الملاجم.



وأسفرت الضربات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين، دون أن تتوفر حصيلة على الفور.



وكانت القوات الحكومية المسنودة بمقاتلات التحالف تقدمت إلى مواقع الحوثيين في المديرية، بعد ان سيطرت بشكل كامل على مديرية ناطع المجاورة لمديرية الملاجم.



