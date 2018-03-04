الحوثيون يفرجون عن الصحفيين «المنيفي» و«العيسي» بعد عامين على اختطافهما

أفرجت مليشيات الحوثيين صباح اليوم الأحد، عن الصحفي عبدالله المنيفي والناشط الإعلامي حسين العيسي من مكان احتجازهما في سجن تابع للجماعة في مدينة ذمار (وسط البلاد).

وحسب مصادر أفادت «المصدر أونلاين» فقد تم الإفراج بناءً على وساطات قبلية ومتابعة عائلتيهما، وتوقيع كل ما طلبته الجماعة من تعهدات والتزامات.

وتأتي عملية الإفراج بعد مرور أكثر من عامين على اختطفاهما من مكان إقامتهما في مدينة ذمار، في يناير من العام قبل الماضي 2016.

يذكر أنه تم نقلهما أكثر من مرة بين سجون الحوثيين من ذمار إلى صنعاء ثم تم ترحيلهما إلى سجن في ذمار قبل أكثر من شهرين.

وكان المنيفي يعمل محرراً صحفياً في جريدة «الصحوة» وموقع «الإصلاح نت» التابع لحزب الإصلاح.