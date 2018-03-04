الحوثيون يقولون إنهم سيفتحون باب استيراد مادة الغاز لمواجهة أزمة انعدامه

قالت جماعة الحوثيين بأنها ستفتح باب استيراد مادة الغاز المنزلي، إلى العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين، لمواجهة الأزمة الحاصلة جراء انعدام الغاز، وارتفاعه إلى مستويات قياسية.

ووفق وكالة الأنباء «سبأ» التابعة للحوثيين، فإن ذلك جرى في اجتماع ضم مسؤولين في الجماعة، بحث «ضرورة فتح باب الاستيراد لتوفير الغاز، وكسر الاحتكار القائم الذي لا يخدم المستهلكين».

وذكرت إن الاجتماع أكد على «أن هذه الخطوة ستعمل على توفر مادة الغاز في السوق بالأسعار المعقولة والتخفيف من الاعباء عن كاهل المواطنين».

ووجه الاجتماع «بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارتي النفط والمعادن والجهات الامنية ذات العلاقة والسلطة المحلية، للمتابعة المستمرة لكافة الخطوات المرتبطة بهذا الجانب ورفع تقرير متواصلة عن اية صعوبات قط تعترض عملها».

ويعتمد اليمن بشكل كبير على الغاز المحلي المستخرج من محافظة مارب (شرق العاصمة صنعاء).