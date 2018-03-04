مقتل 10 حوثيين و3 جنود حكوميين بمعارك بين الجانبين غربي تعز

قُتل 10 مسلحين حوثيين وأًصيب 5 آخرين، فضلاً عن 3 جنود حكوميين، بمعارك بين الجانبين اليوم السبت، في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز (جنوب غربي البلاد).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية صدت هجوم شنه المسلحون الحوثيون على تباب الردمة والحصن ومدرسة بلال بن رباح في مقبنة.

وأشار إلى أن الهجوم استمر من مساء أمس حتى صباح اليوم.

وأسفرت المعارك التي اندلعت إثر الهجوم عن مقتل 10 وإصابة 5 آخرين من الحوثيين، وفي المقابل قًتل ثلاثة جنود وهم علاء الخليدي ويوسف حاجب وعبدالحليم الفكيكي.