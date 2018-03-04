محتجون غاضبون يقطعون عدد من شوارع صنعاء تنديداً بانعدام الغاز المنزلي

احتج العشرات من سكان العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد، تنديداً بانعدام الغاز المنزلي وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر الأسطوانة إلى نحو 8 آلاف ريال، مرتفعة بنسبة 120%.

وقال شهود عيان لـ«المصدر أونلاين»، إن سكاناً غاضبون قطعوا عدداً من الشوارع وأحرقوا إطارات السيارات، احتجاجاً على خلفية ارتفاع السعر.

وأشاروا إلى أن المحتجين رددوا شعارات غاضبة ضد جماعة الحوثيين.

ووفق الشهود فإن مسلحين تابعين للحوثيين انتشروا في الشوارع التي شهدت احتجاجات، فور تجمع المحتجين، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء من أجل تخويف المتظاهرين.

وتعاني صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة من ارتفاع مهول في قيمة أسعار الغاز المنزلي، وانعدامه بشكل كلي.