بسبب رفضهم تأدية «الصرخة».. مسلح حوثي يقتل 4 مدنيين ويصيب 3 في ريمة

مدير شرطة العاصمة صنعاء عبدالرزاق المؤيد يؤدي الصرخة (شعار الحوثيين) مع عدد من الضباط

قُتل 4 مدنيين بينهم امرأة وأُصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، برصاص مسلح حوثي في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة (غربي البلاد)، حسبما قال سكان محليون في إفادات متطابقة لـ«المصدر أونلاين».



وقال السكان إن مسلح انتمى لجماعة الحوثيين يُدعى أحمد علي العزب، أطلق النار على مجموعة من سكان قريته، قرية الغربي التابعة لعزلة المسخن بمديرية بلاد الطعام، بعد خروجهم من صلاة الظهر.



وأشاروا إلى أن المسلح أطلق النار على المصلين بعد رفضهم تأدية شعار «الصرخة»، عقب الصلاة.



وأدى الحادث إلى مقتل 3 مدنيين على الفور، وإصابة 3 بجروح متفاوتة، وعقب ذلك اندفعت امرأة تدعى هند إلى المسجد لإنقاذ أحد اقربائها، ليطلق عليها المسلح النار، لتصبح الضحية الرابعة وتوفيت على الفور.



وأضاف السكان بأن المسلح له مشاكل سابقة مع سكان القرية وسكان القرى الأخرى، حيث درج على اتهامهم بالانتماء لتنظيم «داعش»، وتأييدهم لـ«العدوان»، بعدر رفضهم مطالبه المتمثلة في حشد مقاتلين في صفوف الحوثيين.



وكان المسلح الحوثي عاد قبل أيام، من دورة ثقافية نظمها الحوثيون، وفق السكان.



أسماء القتلى:

1-محمد سعد عبدالله محمد راجح

2-راشد مهدي محمد صالح

3-باسم مهدي محمد صالح

4-هند حسن احمد عبدالله

أسماء الجرحى:

1-يونس مهدي محمد عبدالله

2-وليد عبده احمد الحداد

3-وضاح احمد العزب