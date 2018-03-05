الأحزاب تدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الحكومة

أدانت الأحزاب السياسية اليمنية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الحكومة واستمرار الاغتيالات التي تطال الخطباء والداعة والنشطاء.

وحسب البيان الذي صدر مساء الأحد وتلقى المصدر أونلاين نسخة منه فإن الأحزاب تدين استمرار مسلسل الاغتيالات بحق الدعاة والخطباء وآخرهم العلامة الحبيب عيدروس بن سميط، كما تدين حالات الانتهاكات المتزايدة بحق الصحافة والصحفيين والتي كان آخرها حبس الصحفي كشميم وتهديد واستدعاء بن لزرق وإحراق مكتب صحيفة أخبار اليوم في عدن.

وأضاف البيان "إن الاحزاب السياسية تعتبر أن حماية حرية الإعلام كانت ومازالت من أهم الدوافع لرفض الإنقلاب الذي مارس سلوكا مشابها وعمل على إغلاق مؤسسات الاعلام والزج بالصحفيين في سجونه السرية منذ سيطرته على صنعاء ولذلك فانها تدعوا لعدم السماح بانزلاق الوضع الاعلامي والحقوقي في المناطق المحررة الى وضع مشابه".

وشهدت المحافظات الجنوبية تزايداً ملحوظاً في عمليات الاغتيالات والانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين خلال الفترة القليلة الماضية وبدت السلطات الحكومية التي تعتبر شكلياً هي المسيطرة على تلك المحافظات عاجزة عن فعل شيء لإنهاء هذا الوضع.

نص البيان:

وقفت الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقعة على هذا البيان أمام حالة الاختلالات الأمنية والتجاوزات التي تعيشها المناطق المحررة وما نتج عنهامن استمرار لظاهرة الاغتيالات التي تطال الخطباء والدعاة والنشطاء والتي كان آخرها عملية الاغتيال التي ذهب ضحيتها إمام جامع المحضار العلامة عيد روس بن سميط واتساع دائرة الانتهاكات التي تنال من حرية الصحافة كان اخرها احتجازالصحفي عوض كشميم وتهديد الصحفي فتحي بن لزرق والاعتداءات على مقرات العديد من المؤسسات الاعلامية ابرزها صحيفة الشموع ومركز عدن للأبحاث واستنساخ لصحيفة صيرة.

وإذ تدين الأحزاب السياسية بأشد العبارات اغتيال العلامة بن سميط وادانتها لكافة الاعتداءات التي تعرض لها الدعاة والنشطاء وعدد منالصحفيين والمؤسسات الإعلامية فأنها تعلن في الوقت ذاته عن موقفهاالمبدائي و تضامنها الكامل مع كل الذين طالتهم الانتهاكات، وتدعوا الى ايقاف هذا السلوك الخطير الذي يستهدف امن المواطنين وسلامتهم و حريةالتعبير وحق الشعب في الحصول على المعلومة.

إن الاحزاب السياسية تعتبر ان حماية حرية الاعلام كانت ومازالت من اهم الدوافع لرفض الانقلاب الذي مارس سلوكا مشابها وعمل على اغلاق مؤسسات الاعلام والزج بالصحفيين في سجونه السرية منذ سيطرته على صنعاء ولذلك فانها تدعوا لعدم السماح بانزلاق الوضع الاعلامي والحقوقي في المناطق المحررة إلى وضع مشابه.

وتعبر الأحزاب السياسية عن بالغ أسفها لوقوع هذه الانتهاكات في المناطق المحررة وتحت سمع وبصر الحكومة المسؤولة عن امن وسلامة المواطنين داعية الحكومة والسلطات المحلية وأجهزة الأمن للقيام بواجباتها القانونية تجاه الأحداث التي تمت وضمان عدم تكرارها.

وتدعوا الأحزاب السياسية كافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان في الامم المتحدة وباقي المنظمات المعنية بحماية حقوق الانسان والصحافةوالصحفيين الإقليمية والعربية والدولية إلى ممارسة دورها للتحرك العاجل وانتهاج كل الخطوات الممكنة لضمان سلامة كافة المعتقلين والافراج عنهم وتمكينهم من العودة لأهاليهم وممارسة حقوقهم القانونية.

صادر عن الاحزاب والمكونات السياسية بتاريـخ ٢٠١٨/٣/٤ م

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

الحزب الاشتراكي اليمني

التنظيم الوحدوي الناصري

حزب العدالة والبناء

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب اتحاد الرشاد اليمني

حزب التضامن الوطني

اتحاد القوى الشعبية

الحزب الجمهوري

حزب السلم والتنمية