مسلحون يغتالون مسؤولاً أمنيا في حي الشيخ عثمان بمدينة عدن

قال مصدر أمني في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، إن مسلحين مجهولين اغتالوا، اليوم الاثنين، نائب مدير أمن المنطقة الأمنية السابعة في حي الشيخ عثمان.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن المسلحين الملثمين الذين كانوا على متن سيارة، ترجلوا من سيارتهم وأطلقوا النار على العقيد عبد الكريم عبد الله، الذي كان في أحد المطاعم الصغيرة بأحد الأحياء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وتشهد المدينة التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة حوادث اغتيال مشابهة، حيث سقط العشرات من المسؤولين المحليين والعسكريين وائمة مساجد قتلى، وغالباً ما تسجل الأجهزة الأمنية تلك الحوادث ضد مجهولين.