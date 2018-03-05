«هادي» لسفير واشنطن: إيران تمد الحوثيين بالمال والسلاح لتدمير اليمن

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الاثنين، إن إيران تمد مسلحي جماعة الحوثيين بالمال والسلاح لتدمير بلاده، التي تشهد حرباً منذ نحو ثلاثة أعوام.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، حسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأشاد هادي، بمواقف الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي، التي «تدين المليشيات الانقلابية (الحوثيين) ومن خلفها إيران».

واتهم هادي، طهران، بمد الحوثيين بالمال والسلاح، لتدمير بلاده، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ولفت إلى تدخلات إيران الملموسة في بلاده، ودعمها الحوثيين بالخبراء وتهريب السلاح، وقبل ذلك تم ضبط السفن الإيرانية (المهربة للسلاح)، والموثقة وقائعها في الأمم المتحدة ولدى المجتمع الدولي.

من جانبه، عبر السفير الأمريكي عن سروره باللقاء، الذي يأتي في إطار الوقوف على المستجدات وآفاق السلام المتاحة في اليمن، في ظل تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى البلاد (مارتن غريفيث)، بحسب الوكالة اليمنية.

وأشاد تولر، حسب المصدر ذاته، بصبر وحكمة هادي، «في التعامل الإيجابي مع خيارات السلام، وتجاوز التحديات الراهنة، للوصول إلى الوئام الذي يستحقه الشعب اليمني».