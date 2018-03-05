الرياض.. سجن يمني 10 سنوات أدين بتكفير حكومتي السعودية والكويت

قضت محكمة سعودية اليوم الإثنين بسجن يمني 10 سنوات لإدانته بعدة تهم من بينها انتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي وتكفيره الحكومتين السعودية والكويتية.

وقالت جريدة «الرياض» المحلية إن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة قضت بهذا الحكم الابتدائي «بعد ثبوت إدانة المتهم بانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وعزمه على الخروج إلى هناك لغرض مبايعة زعيمهم».

وأدين المتهم «بإعداده وإرساله وتخزينه ما يمس النظام العام من خلال نشره تغريدات تتضمن تأييد التنظيم ونقل أخباره وتكفير حكومة هذه البلاد ودولة الكويت وتأييدا للتفجير الذي وقع في أحد مساجد الكويت والثناء على تنظيم داعش الإرهابي لتبنيه التفجير (يونيو 2015)».

كما أدين «بتخزينه في حسابات لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدات مسيئة لحكومة هذه البلاد وولاة أمرها ومؤيدة لتنظيم القاعدة وأحد رموزه ومعلومات مغلوطة عن السجون في المملكة».

وقررت المحكمة «إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته».