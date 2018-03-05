ضربات جوية عديدة في الغوطة الشرقية وأكثر من 700 شخصاً قتلوا بالقصف

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية على جبهات عديدة في منطقة الغوطة الشرقية استمرت يوم الاثنين بينما تقوم قافلة إغاثة تابعة للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات داخل الجيب المحاصر الخاضع لسيطرة المعارضة.

وأضاف المرصد أن ضربات وقصفا استهدف جبهات قرب بلدات حرستا وبيت سوى وحوش الأشعري.

وقال إن الجيش السوري وحلفاءه انتزعوا السيطرة على أكثر من ثلث الغوطة الشرقية من أيدي مقاتلي المعارضة منذ أن بدأوا هجوما بريا في المنطقة القريبة من دمشق منذ أسبوع.

وذكر المرصد أن أكثر من 700 شخص قتلوا في الغوطة خلال الأسبوعين الماضيين منذ أن بدأت الحكومة وحلفاؤها قصفا عنيفا للمنطقة يوم 18 فبراير شباط استعدادا لشن هجوم.